Premier Giorgia Meloni in Molise per la firma del contratto sui fondi di sviluppo: tappa ad Agnone

La sera scorsa, la Giunta regionale ha lavorato sul piede di guerra per preparare il terreno in vista dell'atteso arrivo della Premier, Giorgia Meloni, nel Molise. L'obiettivo principale della visita sarà la firma del contratto per l'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione, un investimento di oltre 400 milioni di euro destinato alla nostra regione per progetti di opere pubbliche e sostegno alle imprese.

Il contratto è già stato siglato con la Calabria e sarà completato anche in Basilicata prima di arrivare nel Molise. Il prossimo 13 marzo sarà turno de Molise, con un itinerario che prevede una prima tappa alla rinomata fonderia Marinelli di Agnone, seguita dalla firma ufficiale a Campobasso tra la Meloni e il Presidente della Regione, Roberti. Saranno presenti i responsabili della Programmazione nazionale e regionale, tra cui il Ministro Fitto e l'Assessore Iorio, i cui uffici tecnici stanno attualmente perfezionando gli ultimi dettagli del contratto.

La pubblicazione del cronoprogramma dettagliato della visita della Premier Giorgia Meloni nel Molise è attesa a breve.