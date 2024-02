Pietrabbondante accoglie rifugiati: accordo con Prefettura di Isernia per ospitare famiglie con minori

PIETRABBONDANTE. Accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale: il Comune di Pietrabbondante sottoscrive un accordo con la Prefettura di Isernia per ospitare due nuclei familiari con minori all’interno del proprio territorio.

Il patto di collaborazione, che riguarda la gestione della prima accoglienza, verrà siglato domani nella sala consiliare del centro altomolisano tra il sindaco Antonio Di Pasquo e il Prefetto Franca Tancredi.

In particolare, l’intervento sarà riservato a due nuclei familiari con minori, per un totale di sei ospiti, di cui quattro adulti e due minori. Questa iniziativa si inserisce nel contesto del passaggio da parte del Comune alla rete del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), un passo cruciale per garantire un supporto adeguato ai rifugiati.

L’accordo tra il Prefetto di Isernia e il Sindaco di Pietrabbondante segue l’esperienza positiva con il Comune di Vastogirardi. In quest’ultimo, tre unità abitative sono state ristrutturate per ospitare migranti, offrendo spazio per un totale di nove persone, di cui sei adulti e tre minori.

Grazie a questa progettualità, la provincia di Isernia vedrà un aumento di almeno 15 posti nel sistema di prima accoglienza. Questo passo non solo risponde all’emergenza umanitaria, ma contribuisce anche a consolidare e estendere forme di collaborazione interistituzionali all’interno della rete dei servizi territoriali.