Carnevale, a Isernia sfilano le Maschere zoomorfe

Nel capoluogo pentro, come lo scorso anno, si annuncia la presenza di numerosi turisti e visitatori. La manifestazione è organizzata dall'associazione 'Artemide' col patrocinio del Comune di Isernia, Regione Molise, Provincia di Isernia, Proloco Isernia, Fondazione Molise Cultura, Accademia italiana della cucina, Parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm).

A sfilare saranno maschere 'zoomorfe' che hanno una forma o un aspetto animalesco. "Questo Carnevale - spiegano gli organizzatori - è molto particolare poiché dedicato al travestimento di uomini in specifici animali, secondo un campionario molto vasto che comprende soprattutto mammiferi della selva e del pascolo. Si tratta di mascheramenti documentati in epoche remote, già oltre 15.000 anni or sono.

Travestimenti che fanno dell'evento isernino un ineguagliabile appuntamento carnevalesco, la cui profondità storico-culturale è in assoluto la più importante d'Italia".