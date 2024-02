Pietrabbondante inclusiva e solidale: Accordo per l'accoglienza con la Prefettura

La giornata odierna si è rivelata un momento di particolare rilievo per la comunità di Pietrabbondante, con l'atteso appuntamento istituzionale della visita del Prefetto Franca Tancredi. Quest'evento non solo ha rappresentato un'opportunità di confronto e di dialogo con le autorità locali, ma ha anche segnato un passo significativo verso nuove prospettive di inclusione e solidarietà.

In questo contesto, si è tenuta la sottoscrizione del protocollo di intesa tra la Prefettura di Isernia e il Comune di Pietrabbondante. Questo accordo è finalizzato all'utilizzo dei locali situati nel fabbricato di via Ciro Menotti per la realizzazione di progetti volti all'accoglienza e all'integrazione di persone in situazioni di vulnerabilità.

La firma di questo protocollo rappresenta un importante impegno da parte delle istituzioni locali nel promuovere una cultura dell'accoglienza e dell'inclusione. Pietrabbondante si pone così all'avanguardia nell'affrontare le sfide legate alla gestione dei flussi migratori e nell'offrire risposte concrete alle esigenze delle persone che si trovano in condizioni di disagio.

Durante l'incontro, il Prefetto ha rivolto alla comunità di Pietrabbondante un caloroso saluto, sottolineando ancora una volta la sua ammirazione per questa terra e per l'approccio solidale e proattivo dei suoi abitanti.

Il sindaco Antonio Di Pasquo ha espresso la sua soddisfazione per il raggiungimento di questo importante traguardo, sottolineando l'importanza di un impegno concreto e condiviso nel promuovere una società inclusiva e rispettosa della dignità di ogni individuo.