Agnone/Progetto "Mio Amico Sport" nelle Scuole dell'Infanzia, il comune aderisce all'iniziativa promossa dal Coni

Contributo Comunale per il Progetto "Mio Amico Sport" nelle Scuole dell'Infanzia di Agnone

La Giunta Comunale di Agnone ha deciso di aderire all'iniziativa promossa dal CONI Molise denominata "Mio Amico Sport, Educare al gioco, con il gioco" per l'anno scolastico 2023/2024.

Il movimento e il gioco sono considerati strumenti fondamentali per lo sviluppo e la crescita dei bambini, consentendo loro di esplorare il mondo circostante, sviluppare le proprie abilità motorie e cognitive, nonché costruire la propria identità.

In questo contesto, il Comune di Agnone ha deciso di concedere un contributo economico di €900,00 al Comitato Regionale CONI Molise per sostenere le spese legate all'organizzazione del progetto nelle scuole dell'infanzia del territorio comunale. Inoltre, il Comune ha concesso l'uso del proprio logo per la locandina dell'evento, fornendo così un patrocinio gratuito.

Il contributo sarà liquidato entro il 31 luglio 2024, previa presentazione della documentazione attestante le spese sostenute e il rendiconto della gestione dell'iniziativa da parte del CONI Molise.

Questo provvedimento evidenzia l'impegno della Giunta Comunale di Agnone nel promuovere attività volte allo sviluppo armonico e alla socializzazione dei bambini, contribuendo così alla costruzione di una comunità più inclusiva e consapevole.