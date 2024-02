Defibrillatore donato in memoria di Mario Scampamorte posizionato nei pressi della Pro Loco Agnone

Nelle vicinanze della sede della Proloco di Agnone è stata organizzata una commovente cerimonia per commemorare il giovane Mario Scampamorte, tragicamente scomparso in un incidente. La famiglia del ragazzo ha donato un defibrillatore alla comunità, un gesto simbolico di apertura e solidarietà. Ni pressi del defibrillatore una targhetta in memoria di Mario.

Dal grande dolore, la famiglia di Mario è riuscita ad aprirsi agli altri, con un gesto di grande generosità. Il defibrillatore, strumento vitale per la gestione delle emergenze cardiache, diventa così un simbolo di speranza e aiuto per tutta la comunità di Agnone.

Alla cerimonia hanno partecipato la famiglia di Mario, i suoi amici, il sindaco Daniele Saia, il vicesindaco e gli assessori comunali. È stata un'occasione per ricordare Mario con affetto e per rafforzare il legame tra i membri della comunità, dimostrando che anche nei momenti più difficili è importante restare uniti e solidali.

Guarda intervista