Opportunità di Lavoro nel Sociale: ASSeL cerca Assistenti Sociali, Operatori Domiciliari, Infermieri e Ostetriche

AVVISO DI SELEZIONE

La ASSeL - Assistenza e Lavoro Società Cooperativa Sociale per Azioni - ETS (CF/PIVA: 02768890648), in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese con l’Agenzia Agorà - Società Cooperativa Sociale (CF/PIVA: 02280260643), per le necessità connesse alle attività e servizi gestiti per conto dell’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI AGNONE (IS) – CAPOFILA (comuni associati: Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Pescopennataro e Poggio Sannita), relativamente al progetto: “SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI, INFERMIERE E OSTETRICA DI COMUNITÀ E RELATIVE INFRASTRUTTURE”. PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1.1. CUP: C35I22000250006 - CIG: 979732612F.

RICERCA

I SEGUENTI PROFILI PROFESSIONALI: ASSISTENTE SOCIALE, ASSISTENTE DOMICILIARE, OPERATORE SOCIOSANITARIO, FISIOTERAPISTA, INFERMIERE DI COMUNITÀ, OSTETRICA DI COMUNITÀ.

ART. 1 – REQUISITI D’ACCESSO

Per accedere alla presente selezione è necessario essere maggiorenni ed essere in possesso del titolo di studio e della relativa abilitazione per il profilo prescelto (ove richiesti dalla normativa).

ART. 2 – SELEZIONE

Si procederà a selezionare i migliori candidati tramite un COLLOQUIO finalizzato alla maggior conoscenza del candidato, delle loro motivazioni e dell’attitudine al ruolo da ricoprire. Saranno contattati esclusivamente i candidati ritenuti di maggior interesse sulla scorta del CV presentato e in ottemperanza a quanto previsto dai “Principi Trasversali del PNRR”, sarà necessario assicurare sull’appalto de quo: una quota pari ad almeno il 30% di occupazione giovanile; una quota pari ad almeno il 30% di occupazione femminile delle nuove assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali (calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021). La scelta delle figure professionali sarà discrezionale e insindacabile.

ART. 3 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico riconosciuto sarà quello previsto dal CCNL - Cooperative Sociali. Non è esclusa, in ordine a eventuali richieste e/o necessità, la possibilità d’applicazione di istituti contrattuali migliorativi o diversi.