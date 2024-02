Alto gradimento alla Festa Derr'Accaseat: Musica live, Balli e Food Box con prodotti locali e innovativi

Molta soddisfazione è stata espressa dai partecipanti alla festa d'Accaseat, tenutasi ieri sera presso il Teatro Italo Argentino di Agnone, per l' occasione sala di ricevimento con pista da ballo. Circa novanta coppie, giovani e meno giovani, hanno partecipato all'evento, indossando eleganti abiti da sera, molte signore in lungo e i cavalieri in smoking.

Questa festa, nata circa quarant'anni fa da una idea di amici coniugati (ACCASATI) agnonesi, ha visto nel corso del tempo l'adesione di numerose coppie di fatto, ampliando così la platea dei partecipanti. Molte le coppie provenienti da fuori Agnone.

La musica live ha saputo soddisfare tutti i gusti, rispondendo alle esigenze di un pubblico eterogeneo per età. L'allestimento dell'evento, curato con grande attenzione, è stato realizzato dalla planner agnonese, Anna Eventi. Anche la cena, particolarmente innovativa, è stata gestita da Manuela di Lullo, titolare insieme al fratello Giuliano del panificio-pasticceria Alto Molise di Agnone.

Ogni coppia ha ricevuto una food box contenente, secondo la tradizione, il classico panino farcito con prosciutto e caciocavallo locale, insieme a cornetti salati, panini di farina Senatore Cappelli alle noci farciti con mini hamburger alle verdure e tagliata di pollo speziato. Inoltre, c'erano mini pan brioche farciti con salse di gamberi e zucchine, e salsa al salmone e ricotta speziata con rucola. Ad accompagnare la food box, c'era un vassoio di dolci assortiti offerti dai panifici e pasticcerie di Agnone. L'evento si svilupperà nei prossimi anni con le giuste innovazioni, seguendo l'evoluzione dei rapporti di coppia, che non necessariamente implicano una situazione di matrimonio e senza esclusione dei single e delle coppie appartenenti alla comunità Lgpt+