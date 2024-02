Fair Play nel calcio locale: Il Real Guglionesi lascia gli spogliatoi Impeccabilmente puliti dopo la partita

La Polisportiva Olympia Agnonese, tramite il suo Presidente Mario Russo, esprime gratitudine ai giocatori e allo staff della A.S.D. Real Guglionesi per aver lasciato lo spogliatoio in perfetto ordine e pulizia dopo la partita. L'educazione e il rispetto verso il prossimo sono evidenti in questi gesti di civiltà. Un ringraziamento speciale anche per l'elogio alla Polisportiva Olympia Agnonese per l'accoglienza fornita. Infine, un caloroso applauso va alla tifoseria ospite, esempio di correttezza e sportività nel sostenere la propria squadra per tutta la durata della partita.