Incontro tecnico tra OLYMPIA e Sassuolo Calcio: Promuovere lo sviluppo del calcio giovanile e la cultura locale

L'incontro tecnico con il responsabile tecnico dell'attività di base del Sassuolo Calcio, il signor Mimmo di Gesù, rappresenta un nuovo momento di grande importanza e entusiasmo per la società OLYMPIA. Questa collaborazione, che rappresenta la seconda volta dopo l'affiliazione con il Sassuolo per il progetto GENERAZIONE S, testimonia l'impegno e la dedizione delle due società nel promuovere lo sviluppo del calcio giovanile.

La presenza del signor Mimmo di Gesù è accolta con grande calore e apprezzamento, non solo per il suo ruolo tecnico, ma anche per il suo contributo nel promuovere la cultura e le bellezze del territorio, soprattutto in vista della candidatura di Agnone come capitale della cultura nel 2026.

La partecipazione delle autorità locali, tra cui il sindaco di Agnone, Daniele Saia, e il presidente dell'OLYMPIA, Mario Russo, insieme a tutti i dirigenti e al responsabile del settore giovanile, Fernando Sica, dimostra l'importanza attribuita a questo incontro e alla collaborazione tra le due realtà.

Si prevede che questo evento non solo offrirà un'opportunità per lo sviluppo tecnico dei giovani giocatori, ma anche per consolidare legami tra le comunità e promuovere lo spirito sportivo e culturale della regione.