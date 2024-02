ANCI - Decreto sistemi videosorveglianza finanziamenti annualitÃ  2023 - Nota e documentazione utile

Decreto Interministeriale del 20 dicembre 2023 modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni, per i finanziamenti in materia di videosorveglianza urbana per l’annualità 2023, nonché gli allegati in formato editabile utili per la compilazione delle richieste alle rispettive Prefetture.

La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 29 marzo 2024 , come indicato nella NOTA predisposta dall’ANCI.

LInk sito ANCI, al quale consultare la notizia dedicata e trovare un kit di documenti utile per la presentazione dei progetti di videosorveglianza:

https://www.anci.it/in-gu-il-decreto-su-finanziamento-progetti-dei-comuni-per-potenziare-la-video-sorveglianza-urbana/