Convocazione Assemblea Soci Centro Studi Alto Molise "Luigi Gamberale" per il Rinnovo delle Cariche Sociali

Il Centro Studi Alto Molise "Luigi Gamberale" ha annunciato l'importante appuntamento dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali, prevista per giovedì 29 febbraio 2024. L'evento avrà luogo presso il Foyer del Teatro "Italo Argentino", con la prima convocazione fissata alle ore 17:00 e la seconda convocazione alle ore 18:00.

All'ordine del giorno sono previsti punti cruciali per il futuro dell'associazione. La riunione inizierà con la relazione del Presidente uscente, seguita dal rendiconto del Tesoriere, entrambi momenti fondamentali per tracciare il bilancio dell'anno trascorso e pianificare le prossime azioni.

Un altro punto chiave sarà la Campagna Soci, un'opportunità per tutti i membri di contribuire attivamente al sostegno dell'associazione. Infine, si procederà con le Elezioni del Consiglio Direttivo, momento cruciale per determinare la guida futura del Centro Studi.

Si ricorda che per candidarsi e votare, è necessario essere in regola con il pagamento della quota annuale. Le quote, che possono essere sottoscritte anche durante l'Assemblea, sono così strutturate: € 25,00 per i Soci ordinari, € 50,00 per i Soci sostenitori, e € 10,00 per gli Studenti (senza accesso alla candidatura e al voto).

Si invita pertanto tutti i Soci a partecipare attivamente a questo fondamentale momento per la vita dell'associazione, contribuendo con idee, proposte e con il proprio sostegno per il futuro del Centro Studi Alto Molise "Luigi Gamberale".