Poggio Sannita: Suzuky finisce in una scarpata sulla SP73 localitÃ  Fascianella.

Nei pressi di Poggio Sannita, precisamente in località Fascianella, lungo la SP73, intorno alle ore 13:30, un fuoristrada Suzuki di vecchio tipo è finito fuoristrada per cause ancora da accertare, finendo nella scarpata adiacente. Fortunatamente, il conducente, un uomo di circa 56 anni, solo nell'abitacolo, non ha riportato ferite.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco della compagnia di Agnone, che con l'ausilio di un'autogru, hanno prontamente recuperato il mezzo. Anche i Carabinieri della compagnia di Agnone e il servizio del 118 sono stati mobilitati

L'incidente ha causato un lieve rallentamento del traffico locale, coinvolgendo anche un carro funebre. Tuttavia, le autorità competenti sono riuscite a ripristinare la circolazione in breve tempo.