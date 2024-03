Nella serata del 1 marzo si è verificato un incidente stradale al Km10 della SS647 diramazione B detta "Ingotte", tra un'autovettura e un autocarro. Sul posto è intervenuta una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Campobasso con autopompa e un'autogrue.

Un ferito trasportato dal 118 all' ospedale di Campobasso.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso e personale Anas per la messa in sicurezza della strada.