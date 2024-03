Chiuso da due mesi e nel degrado l'unico bagno pubblico ad Agnone

Ad Agnone, il solo bagno pubblico nel cuore del centro è stato chiuso ormai da oltre due mesi. La porta d'ingresso è sbarrata e la scalinata di accesso è ricoperta di rifiuti, in un quadro che grida vendetta per la situazione dei servizi igienici pubblici in una città che si vanta di essere un centro d'arte, cultura e turismo. Numerose segnalazioni passate avevano già evidenziato le pessime condizioni igieniche del bagno, ma adesso la situazione è addirittura peggiorata con la chiusura temporanea.

L'amministrazione comunale di Agnone ha dichiarato che la chiusura è provvisoria, in attesa di trovare una soluzione definitiva per il bagno situato in Piazza Giovanni Paolo II. Tuttavia, attualmente il bagno rimane incustodito e gratuito, rendendolo accessibile a chiunque in qualsiasi momento. Questa situazione, però, ha reso il bagno facile preda di incivili che lo vandalizzano, danneggiando gli arredi, sporcano e rubano la carta igienica e il sapone.

L'amministrazione si propone di aprire nuovi bagni pubblici, dotati di misure di sicurezza che impediscano gli atti di vandalismo e garantiscano un ambiente igienico per tutti i cittadini e i visitatori.