Vite spezzate sull'asfalto: triplo lutto a Vasto

Dolore e tristezza per il tragico bilancio dell'incidente stradale di sabato sera sulla Statale 16 Adriatica a Vasto nel quale hanno perso la vita tre persone,

Vittime in un violento scontro tra due mezzi in località Casarza, sono Dante Carpi, 58enne titolare di un ristorante al centro di Vasto Marina, Paolo Marchesani, 51enne operaio allo stabilimento di Atessa dell'ex Sevel oggi Stellantis, e la giovanissima nipote di quest'ultimo, Martina Mancini, 15 anni, studentessa dell'Istituto ‘Enrico Mattei’ di Vasto. La figlia di Marchesani, ferita, è ricoverata in serie condizioni all'Ospedale ‘San Pio da Pietrelcina’. Coinvolte altre due persone, non gravi le conseguenze per loro.

L'allarme è scattato poco prima delle 20,30: sull'arteria nazionale, a poche decine di metri dallo svincolo per l'area parcheggio, la pista ciclopedonale e la spiaggia, impatto frontale tra la Bmw Coupé condotta da Carpi con uno dei suoi figli affianco, e la Jeep Renegade sulla quale viaggiavano Marchesani, la moglie e la figlia e la nipote.

Drammatica la scena che si è presentata agli occhi dei primi soccorritori.

Della dinamica del sinistro si occupano i Carabinieri della Compagnia di Vasto.