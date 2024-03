Vastogirardi, Ramos Lopez inventa e fa esplodere il Di Tella, sconfitto lo United Riccione

VASTOGIRARDI: Servalli, Anzalone (78' Iacovetta), Gargiulo, Ceccuzzi, Ruggieri, Filì, Caon, Iacullo, Fontana, Cesaroni (83' Ramos Lopez), Zuccherato. All.: Marmorini.

UNITED RICCIONE: Rossi Al., Skyu, Martinelli, Caponi, Maio (86' Lisai), Moray, Matteucci, Ndoj, Tonelli (47' Chiesa D.), Diodato, Samb. All.: Riolfo.

ARBITRO: Pasquetto di Crema (Raschietto–Allevi).

RETE: 92' Ramos Lopez.

NOTE: espulso al 47', nello United Riccione, Ndoj per somma di ammonizioni. Ammoniti Gargiulo, Anzalone e Cesaroni (V); Caponi, Rossi Al. e Samb (UR).

Gli altomolisani provano a rendersi pericolosi sin dal via con Martinelli che sventa mettendo in corner (1'). Al 4', dalla bandierina, Zuccherato serve Ceccuzzi, la cui conclusione è bloccata da Rossi. La risposta dei romagnoli è in un calcio piazzato battuto da Caponi e messo in corner. Due minuti dopo si fanno vedere i padrni di casa con Anzalone che prova a servire Cesaroni, ma la difesa del Riccione sbroglia la matassa. Un minuto dopo Ruggieri prova a scardinare la difesa ospite su calcio piazzato, senza però lasciare il segno. Un minuto dopo Fontana è anticipato al momento di concludere dopo bell'invito di Anzalone. Al 14' Diodato potrebbe portare avanti gli ospii, ma Gargiulo è provvidenziale. Sul capovolgimento di fronte Cesaroni non trova la palla su bell'invito di Caon. Al 19' in transizione Ceccuzzi lancia Fontana che restituisce la sfera al compagno, ma gli ospiti sventano. Fontana ci prova in prima persona al 22', ma senza grande fortuna. Al 31' un rinvio maldestro di Rossi porta Zuccherato ad impossessarsi della sfera, ma i romagnoli ben presidiano l'area. Al 34' ci prova nuovamente Ruggieri da calcio piazzato, ma la barriera devia in corner. Sette minuti dopo Servalli rischia di commettere la frittata, ma la difesa gialloceleste mette in corner. Prima della fine del tempo i padroni di casa hanno altre due ghiotte chance: una con Caon (tiro rimpallato al 43') e l'altra con Iacullo (palla di poco fuori).