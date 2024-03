SanitÃ , in Molise via libera ad assunzioni per 9 pediatri

E' andato a buon fine il concorso pubblico per titoli ed esami emanato dall'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) per l'assunzione a tempo indeterminato di nove medici pediatri.

Su 19 candidati ammessi alle prove, dieci sono risultati presenti, di cui uno specializzato e nove specializzandi.

L'Asrem ha quindi proceduto a formalizzare il contratto di assunzione a tempo indeterminato per lo specializzato, mentre per gli specializzandi collocati nella graduatoria di merito il contratto a tempo determinato sarà trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito del conseguimento della specializzazione.