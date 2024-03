Civitelle di Agnone: Grande entusiasmo per il ritorno di Mister Mimmo Di GesÃ¹ con il Progetto "GENERAZIONE S" del Sassuolo Calcio

Grande entusiasmo ha suscitato il ritorno del mister Mimmo Di Gesù, responsabile del progetto "GENERAZIONE S" del Sassuolo Calcio per i ragazzi della categoria pulcini degli anni 2013-2014 e 2015. I ragazzi molto felici di rivedere per la seconda volta il tecnico de Sassuolo, ma grande gradimento c'e' stato soprattutto tra i genitori che sono accorsi numerosi sugli spalti per assistere alle lezioni tecniche e pratiche del mister. Tutti i ragazzi hanno seguito attentamente e con interesse, applicando con entusiasmo gli insegnamenti del mister.

A sua volta, il mister Di Gesù è rimasto ancora una volta meravigliato e affascinato dalle bellezze di Agnone, associandosi al tifo locale per Agnone candidata a Città italiana Capitale della Cultura 2026 e apprezzando e ringraziando per l'accoglienza ricevuta dai dirigenti della società, dal presidente Russo e dal sempre presente responsabile del settore giovanile Sica, oltre al calore e all'entusiasmo dei ragazzi.

Il mister, con questa sua seconda partecipazione, ha visitato dopo il Museo della Campana anche il Museo del Rame. Si è congedato dal gruppo con malinconia, dando appuntamento al terzo stage con la categoria "Piccoli Amici", "Primi Calci" e "Giovanissimi" all'inizio del mese di maggio. Nel frattempo, ha accettato con piacere l'invito ufficiale del responsabile dell'Area Tecnica di Base, il Prof. Massimiliano Di Gregorio, a visitare il Centro Federale della FIGC Molise a Montenero, tornando poi per il terzo stage.

La società, al termine dello stage, ha emesso il seguente comunicato:

La Polisportiva Olympia Agnonese è lieta di annunciare il ritorno di Mister Domenico Di Gesù, Tecnico dell'Attività di Base dell'U.S. Sassuolo Calcio e coordinatore del progetto "GENERAZIONE S". Il Presidente Mario Russo, i dirigenti, i collaboratori e tutto il settore giovanile scolastico si uniscono nel dare il bentornato a Mister Di Gesù con entusiasmo e gratitudine. La sua esperienza e competenza è un valore aggiunto per il nostro club e per lo sviluppo dei giovani talenti.

Mister Domenico Di Gesù porta con sé una vasta conoscenza nel settore calcistico e un approccio appassionato verso la formazione dei giovani calciatori. La sua presenza sarà fondamentale per guidare ed ispirare i nostri tecnici ed i giovani talenti della Polisportiva Olympia Agnonese, aiutandoli a crescere non solo come giocatori, ma anche come uomini. La sua competenza, la sua preparazione e il suo impegno contribuiranno a creare un ambiente positivo e stimolante per tutti coloro che fanno parte di questa Società Sportiva.

Con la presenza di Mister Domenico Di Gesù, la Polisportiva Olympia Agnonese guarda con fiducia al futuro e si impegna a continuare a promuovere i valori dello sport, dell'impegno e della lealtà. Siamo grati per l'opportunità di lavorare con un professionista tanto stimato e siamo certi che insieme raggiungeremo traguardi straordinari. Bentornato, Mister Di Gesù!