Vanity Hair": 15 Anni di Stile e Successo, Ora nell'Eccellenza Italiana del 2024 :

"Vanity Hair" di Jessica Vitullo, festeggia il 15° anniversario di attività e l'iscrizione nel 'Registro delle Aziende di Eccellenze Italiane 2024' .La hairdresser che opera a Poggio Sannita, felice per la meta raggiunta esprime la sua gratitudine agli amici e clienti che l'hanno sostenuta in tutti questi anni nel suo percorso professionale attraverso la fiducia riposta in lei e invia una lettera di ringraziamenti

Carissimi amici e clienti,

Sono felice di condividere con voi un momento di grande gioia e gratitudine: il quindicesimo anniversario di attività di "Vanity Hair" e la nostra recente iscrizione nel prestigioso 'Registro delle Aziende di Eccellenze Italiane 2024'.

Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza di voi, che con la vostra presenza costante e il vostro sostegno avete reso "Vanity Hair" non solo un salone di bellezza, ma un luogo di incontro e di condivisione di esperienze preziose.

Il nostro viaggio insieme è stato caratterizzato da sfide e da momenti di gioia, e l'iscrizione nel Registro delle Eccellenze Italiane è la testimonianza del nostro impegno costante per offrire sempre il meglio ai nostri clienti e alla nostra comunità.

Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a ognuno di voi, per aver reso possibile questo straordinario successo. Grazie per la vostra fiducia, la vostra fedeltà e il vostro affetto, che sono la vera anima di "Vanity Hair".

Guardo con entusiasmo al futuro, sapendo che continueremo a crescere e a celebrare insieme la bellezza e il successo e infine, desidero ringraziare dalla profondità del mio cuore la mia famiglia: mio marito Antonio, che è stato sempre al mio fianco con il suo sostegno e la sua comprensione, e i nostri due angeli, Dominik e Alex, che sono la luce della mia vita.

Con affetto e gratitudine Jessica Vitullo