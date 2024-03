Tragedia a Guardialfiera: Muore 30enne Imprenditore durante sessione di allenamento di calcio

GUARDIALFIERA-CAMPOMARINO. Tragedia durante una sessione di allenamento di calcio a Guardialfiera, un 30enne, imprenditore nel campo oleario, si è sentito male dopo l’allenamento

A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo sia praticati dai compagni che dai medici del 118. È morto sembra per un aneurisma celebrare lascia moglie e un figlio. Nemmeno l'uso del defibrillatore è servito, il cuore non ce l’ha fatta a ripartire. Il calciatore in forza alla locale compagine che milita nel campionato di promozione è deceduto negli spogliatoi dello stadio.

Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione.

