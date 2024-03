Incidente a Rio Verde: Professionista agnonese soccorso e trasferito al Veneziale. Auto distrutta

Questa mattina, intorno alle 9, un incidente automobilistico ha scosso la tranquillità di Rio Verde, località nel comune di Pescopennataro. La segnalazione è giunta alla caserma dei vigili del fuoco di Agnone, che insieme ai carabinieri e al servizio sanitario, ha prontamente risposto alla chiamata di soccorso. L'auto coinvolta, una Fiat Jeep Cherokee, si era ribaltata, con all'interno il conducente, un noto professionista agnonese, un architetto.

Il pronto intervento ha permesso di estrarlo rapidamente dalle lamiere contorte, È stato trasportato d'urgenza all'ospedale Veneziale di Isernia per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni apparentemente non gravi ma sono in corso gli accertamenti del caso. L'auto distrutta è stata recuperata. Circa la dinamica dell'incidente si ipotizza l'impatto con un ungulato, ma sono al vaglio degli inquirenti