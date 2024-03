Assenza dell'amministrazione comunale agnonese nelle celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna

Ieri, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, centinaia di migliaia di iniziative hanno avuto luogo in tutta Italia, tra cui iniziative a Campobasso, Isernia e molti altri paesi del Molise.

Tuttavia, sorprende l'assenza dell'amministrazione comunale di Agnone nell'adempiere a un ruolo significativo riguardante le tematiche di genere, specialmente considerando che Agnone è candidata a città della cultura italiana.

La giornata non è stata neanche menzionato con un post sui social media. Questa giornata, con il suo ampio significato che mette al centro i diritti delle donne e le politiche di genere, avrebbe dovuto essere riconosciuta e promossa attivamente.

È particolarmente sorprendente notare che nel consiglio comunale di Agnone sono presenti ben quattro donne, tra maggioranza e minoranza, tra cui due assessore, che non hanno ritenuto necessario aprire un focus su un tematica cosi attuale e una occasione persa per riaffermare il principio di non discriminazione ai diritti delle donne