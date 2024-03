Progetto nazionale "Viva Vittoria" contro la violenza sulle donne: Il Molise si distingue con entusiasmo e solidarietÃ 

Oramai "Viva Vittoria", il progetto nazionale contro la violenza sulle donne, si espande a macchia d'olio e il Molise, tramite il presidente dell'Associazione Mee to, Pasqualino De Mattia, non è da meno. Centinaia di donne, legate da un filo di solidarietà verso coloro che hanno subito violenza e per prevenire un fenomeno in ascesa in Italia, lavorano a maglia o all'uncinetto per realizzare tanti quadrati da unire in bellissime e coloratissime coperte destinate a ricoprire i 8344 metri di Piazza Andrea d'Isernia il 23 novembre 2024. Il ricavato della vendita sarà devoluto al centro antiviolenza Liberaluna di Campobasso.

Per raggiungere questo obiettivo, che richiede 2086 coperte, l'entusiasmo e il numero delle donne che hanno aderito e continuano ad aderire al progetto rendono l'obiettivo facilmente raggiungibile. Numerose amministrazioni locali si sono coinvolte mettendo a disposizione luoghi dove le donne possono riunirsi, come ad esempio a Capracotta, dove il comune ha messo a disposizione la Sala della cultura. Sono state coinvolte le case di riposo, gli oratori e diverse associazioni

Nel corso di un'intervista svoltasi ieri sera, sette donne provenienti da diverse località del Molise, Agnone, Frosolone, Longano, Pietrabbondante, Belmonte Del Sannio, hanno mostrato alcuni dei lavori in corso e hanno evidenziato il loro interesse per la tematica di fondo del progetto: la violenza sulle donne. Iloro occhi brillavano di gioia per l'opportunità di contribuire e per il legame interpersonale che si sta creando tra le diverse comunità.

In molti paesi, le donne si riuniscono per lavorare al progetto, socializzare e uscire dall'isolamento che caratterizza i piccoli paesi in via di spopolamento. L'evento coinvolge trasversalmente donne di ogni età, uomini e bambini. In un piccolissimo paese come Belmonte del Sannio, oltre cento persone stanno dando il loro contributo