Riapertura del "Palazzo della CittÃ " ad Agnone: Una celebrazione di storia e accoglienza

Nella cornice di piazza Plebiscito, un'atmosfera di curiosità ha pervaso l'aria durante la presentazione della riapertura del "Palazzo della Città". Questa struttura ricettiva, frutto di un partenariato tra il comune di Agnone e la Coop CSS del brand MOLISENSI, è stata rivitalizzata, trasformandosi in un luogo accogliente per i visitatori nel cuore del borgo antico.

L'evento ha visto la partecipazione del presidente e il suo staff, della Cooperativa CSS Quintiliano Chiacchiari, dell'onorevole Elisabetta Lancellotta, il sindaco Daiele Saia, i consiglieri comunali e numerose autorità. La celebrazione ha evidenziato non solo la rinnovata bellezza del palazzo, ma anche la sua trasformazione in una destinazione di fascino per chiunque decida di soggiornare qui.

Guarda l'intervista al Sindaco Saia e al presidente Coop CSS Quintiliano Chiacchiari

Durante la presentazione, sono stati discussi i dettagli dell'accordo di partenariato che ha reso possibile questo progetto, sottolineando l'importanza della collaborazione tra settore pubblico e privato per lo sviluppo turistico della regione. Gli ospiti hanno potuto ammirare l'arredamento raffinato e i servizi di alta qualità offerti dalla struttura, confermando il suo posizionamento nel segmento di mercato medio-alto.

Guarda intervista on. Elisabetta Lancellotta

La riapertura del "Palazzo della Città" segna un punto di svolta nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Agnone. Grazie alla visione condivisa tra il comune e la Coop CSS del brand MOLISENSI, questo gioiello architettonico è pronto ad accogliere viaggiatori da tutto il mondo, invitandoli a scoprire la bellezza e l'autenticità della regione molisana. La struttura, con 30 posti letto per il pernottamento e la prima colazione, si rivolge a una clientela di livello medio-alto, non offrendo il servizio di ristorazione.