Agnone punta a diventare sede del Jazz'A-Inn 2024: Partecipa al voto online!

Nel cuore dei territori minori italiani, c'è un movimento in crescita che cerca di portare innovazione e creatività attraverso la musica. Si tratta del Jazz'A-Inn 2024, un laboratorio itinerante promosso dalla Fondazione Ampioraggio, che mira a valorizzare le comunità locali attraverso l'arte e l'impegno sociale.

Quest'anno, Agnone si è posta come candidata per diventare la sede di questo evento itinerante, un'opportunità unica per trasformare il borgo in un centro di discussione e di connessione per aziende, startup, giovani e istituzioni. L'obiettivo principale è quello di promuovere il dialogo sullo sviluppo sostenibile e trovare soluzioni creative ai problemi del territorio.

Dopo aver superato con successo la prima fase di valutazione, Agnone si prepara ora per la seconda fase, che si svolgerà dal 18 al 24 marzo. Questa fase vedrà il coinvolgimento della comunità non solo attraverso il voto dei membri della commissione di valutazione, ma anche attraverso un sondaggio sul gruppo Facebook della Fondazione Ampioraggio.

Il sondaggio su Facebook è un modo per misurare il coinvolgimento e il sostegno della comunità verso l'iniziativa. Invitando i cittadini ad esprimere il loro parere, condividere e commentare la candidatura di Agnone, si mira a creare un forte senso di partecipazione e appartenenza al progetto.

Il gruppo Facebook della Fondazione Ampioraggio sarà il luogo dove i sostenitori potranno votare per Agnone a partire dal 18 marzo. È un'opportunità per tutti coloro che credono nel potenziale della propria comunità e desiderano contribuire attivamente alla sua crescita e alla sua promozione.

Con lo stesso coraggio e determinazione che li hanno portati fin qui, gli abitanti di Agnone sono pronti a sostenere attivamente la candidatura della loro città partecipando al voto online. È un momento cruciale per dimostrare l'unità e la determinazione della comunità nel perseguire opportunità di sviluppo e di valorizzazione del territorio

Seguite il gruppo https://www.facebook.com/groups/299305673498674 dove dal 18 marzo sarà possibile votare per Agnone.

