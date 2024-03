Nas in allevamenti del Molise, sequestrati 630 animali

In cinque allevamenti di maiali sono state rilevate poi carenze strutturali relative alle misure di biosicurezza preventiva alla peste suina africana e in 12 stabilimenti di macellazione sono state accertate carenze igienico-sanitarie e strutturali, oltre alla non corretta applicazione della normativa europea che tutela il benessere animale. In un caso, inoltre, è stata disposta la sospensione di un deposito di carne perché non registrato all'Autorità Sanitaria e privo dei requisiti minimi obbligatori.

Per le violazioni rilevate, sono state contestate sanzioni amministrative per 57mila e 600 euro. I titolari delle attività controllate sono stati inoltre segnalati alle competenti autorità sanitarie e amministrative.