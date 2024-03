Calcio Serie D-Vastogirardi - Termoli 1-1

VASTOGIRARDI 1

TERMOLI 1920 1

(primo tempo 1-0)

VASTOGIRARDI: Servalli, Tocco (84' Iacovetta), Zuccherato, Ceccuzzi (87' Antogiovanni), Ruggieri, Gargiulo, Caon, Lisi (61' Panaro), Fontana (87' De Martino), Cesaroni (84' Ramos Lopez), Iacullo. All.: Marmorini.

TERMOLI 1920: Lombardo, Hutsol, Sicignano, Scoppa (70' Corcione), Esposito V., Colarelli (90' Maiorino), Garzia, Gabrielli Ion (51' Ousfar), Barchi, Burzio, Longo L. (46' Hernandez Perez). All.: Carnevale M.

ARBITRO: Ubaldi di Fermo (Spoletini–Pascoli).

RETE: 40' (rig.) Ruggieri (V) e 77' (rig.) Burzio (T).

NOTE: ammoniti Ruggieri e Caon (V); Barchi, Hutsol, Esposito V. e Scoppa (T).

VASTOGIRARDI. Si materializza un pari di rigore nel derby del 'Di Tella' tra Vastogirardi e Termoli, punto brodino per entrambe che arrivavano dalla sconfitta dello scorso turno e che fanno comunque un piccolo passo, ambedue, in quello che è il loro cammino in campionato. Avanti nella prima frazione dagli undici metri, il team di casa, infatti, viene ripagato con la stessa moneta per quella che, nel complesso, è una prova gagliarda da parte di ambedue le contendenti.

Il Vastogirardi va in pressione già in avvio con Fontana, ma Lombardo riesce a sbrigliare la situazione. Ospiti, poi, pericolosi al 3' con un cross di Scoppa su cui Burzio non riesce nella torsione di testa. Esposito dimostra di essere pienamente nella contesa ed al 5' pressa forte su Caon intervenendo in maniera un po' rude. Tre minuti dopo Cesaroni supera due avversari e tenta la conclusione col pallone che sfiora la traversa. La risposta giallorossa passa per i piedi di Vittorio Esposito che si procura un corner, da cui però non nasce nulla. Al 12', su calcio piazzato di Lisi, Ruggieri prova a svettare di testa, ma la sfera va oltre la traversa. Tre minuti dopo l'inzuccata è quella di Cesaroni su calcio piazzato di Lisi, ma ancora una volta il bersaglio grosso è mancato. Colarelli al 16' mette in ambasce Servalli, poi, due minuti dopo, gli altomolisani reclamano un penalty per un intervento scomposto in area di rigore su Lisi messo in moto da Zuccherato. Al 22' è il Termoli a provarci con un calcio piazzato di Longo, su cui Servalli fa buona guardia. Ospiti ancora intraprendenti due minuti dopo con un tiro di Vittorio Esposito, però, troppo debole. È il momento degli adriatici che, al 26', hanno un corner che però non porta sviluppi. Prosegue il pressing bassomolisani con due ghiotte chance non finalizzate tra 29' e 32'. Ruggieri è provvidenziale al 34' su Burzio che stava involandosi verso la porta. Poi, due minuti dopo, i giallocelesti reclamano un altro penalty per un atterramento di Caon. Prima della fine del tempo al 39' gli ospiti si mettono in vista con Burzio il cui cross sulla fascia è da dimenticare. Sul capovolgimento di fronte, i padroni di casa – al terzo atterramento – ottengono un penalty. Dagli undici metri va Ruggieri che porta in vantaggio i giallocelesti.

Nella ripresa, al 48', Vittorio Esposito prova a scuotere i suoi con un tiro dal limite che va oltre la traversa. Al 52' sono i padroni di casa ad andare vicino al bersaglio grosso: un bel pallone di Cesaroni non viene sfruttato da Fontana che non riesce ad agganciare la sfera e l'occasione sfuma. L'agonismo diviene più marcato ed al 56' ci prova l'ex Hernandez Perez, per gli ospiti, su calcio piazzato, ma la sfera va oltre la traversa. Due minuti dopo è Servalli provvidenziale per gli altomolisani dopo diversi dribbling di Vittorio Esposito che avevano portato il fantasista di San Martino in Pensilis vicino alla rete. Al 66', su corner di Ceccuzzi, Ruggieri va vicino al raddoppio di testa. Al 71' Panaro dà l'illusione del raddoppio su di un tiro-cross, poi un minuto dopo, Fontana è troppo egoista e, al posto di servire Caon, tenta la battuta in rete, ben bloccata da Lombardo. Così, cinque minuti dopo – per una vecchia legge del calcio – arriva il pari ospite con un rigore trasformato da Burzio. Sul finale (88') Ramos Lopez ha la ghiotta opportunità di portare gli altomolisani nuovamente avanti, ma dal limite tira oltre la traversa, così come, un minuto dopo, non riesce ad incidere il subentrato De Martino messo in moto da un altro ingresso in corsa (Iacovetta).

Nel prossimo turno il Vastogirardi andrà a far visita alla leader Campobasso, mentre il Termoli ospiterà al 'Cannarsa' il San Nicolò Notaresco.