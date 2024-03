Rinnovo del Consiglio provinciale di Isernia, parte la sfida. Presentate le liste: Ecco i candidati

Elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Isernia: parte la sfida. Questa mattina sono state presentate le liste che saranno in corsa alle consultazioni di domenica 7 aprile.

Per il centrosinistra, con la lista ‘Insieme per la Provincia‘, i candidati sono:

Barone Elvira

Centracchio Giuseppe

Ferri Sara

Ficco Rosanna

Lombardi Francesco

Marcovecchio Franco

Pacitti Pier Luigi

Paglione Candido

Prete Riccardo

Russo Anna

La lista di centrodestra è invece denominata ‘Autonomia e Identità‘ e composta da:

Barile Anna

Chiacchiari Domenico

Colardo Stefania

Dall’Olio Linda

Di Biase Nicola

Falcione Claudio

Pietrangelo Cesare

Perpetua Angela

Sacco Manolo

Scarano Vincenzo

I componenti del Consiglio provinciale sono – come noto – eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica nei Comuni della provincia di Isernia in base all’anagrafe elettorale.

Possono essere eletti sindaci e i consiglieri, in carica il giorno delle elezioni, dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia.

Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della Legge n. 56/2014.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio unico costituito presso la sala Consiglio della Provincia.