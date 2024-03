Covid: quattro anni fa i camion con le bare, oggi il ricordo

Oggi lunedì 18 marzo si celebra la Giornata Nazionale in memoria delle vittime Covid.

Incontro e celebrazione a Larino, in cui è stata scoperta una stele in memoria delle persone morte per Covid durante la pandemia.

A Campobasso il Comitato dei familiari “Verità e dignità vittime covid” si riunirà in Piazza Vittorio Emanuele alle 17 per ricordare tutti coloro che durante la pandemia hanno sofferto e a cui è stata sottratta la vita. L'invito a partecipare è rivolto a tutta la collettività affinchè non si ripetano più eventi tragici simili