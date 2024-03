Incidente Stradale sulla SS6 dir (Casilina): Due auto coinvolte, due persone lievemente

Intorno alle 14:45 di oggi, un incidente stradale ha coinvolto due autovetture sulla SS6 dir (Casilina), nel territorio del comune di Venafro (IS). Le circostanze esatte dell'incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte dei Carabinieri.

Fortunatamente, nonostante l'impatto, le due persone coinvolte nell'incidente non hanno riportato gravi ferite. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco della Sede Centrale per mettere in sicurezza le autovetture coinvolte, mentre il personale del servizio sanitario 118 è intervenuto per il trasporto dei feriti all'ospedale più vicino.

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sull'accaduto, ma le autorità competenti stanno continuando le indagini per determinare le cause esatte dell'incidente e prendere eventuali provvedimenti necessari per prevenire futuri incidenti nella zona.