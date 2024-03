Vertenza Enel: Conflitto senza precedenti: Il Sindacato annuncia ulteriori scioperi e iniziative

L’Azienda ha deciso di andare avanti in uno scontro senza precedenti. Immediata proclamazione di ulteriori azioni di sciopero e iniziative. Perde chi si arrende e i lavoratori dell’Enel non si arrenderanno mai! Dopo la grande partecipazione allo sciopero generale dell’8 marzo, con decine di presidi e manifestazioni in tutta Italia, Enel ha messo in campo iniziative unilaterali contro il proprio personale e le Organizzazioni Sindacali.

Nella stessa giornata dello sciopero generale ha comunicato a tutto il personale la revoca dell’applicazione dell’accordo collettivo sullo Smart Working, con l’invito a sottoscrivere una accordo individuale a condizioni peggiori di quello collettivo, con la velata minaccia che, in assenza della sottoscrizione dell’accordo individuale, avrebbe dovuto riprendere la prestazione di lavoro in sede dal 1° aprile.

Durante lo sciopero sono state fatte azioni di intimidazione nei confronti del personale rispetto alla libera adesione allo sciopero e alcune forzature per effettuare lavori programmati durante il periodo dello sciopero delle prestazioni straordinarie senza avere il carattere di attività “indispensabile per la salvaguardia della continuità del servizio e della sicurezza del sistema elettrico”. Inoltre, in molte realtà l’azienda ha intimato e in alcuni casi anche direttamente effettuato la rimozione di bandiere, striscioni, volantini e altro materiale di natura sindacale legittimamente esposto.

Infine, nella tarda serata del 18 marzo, Enel ha comunicato a tutto il personale operativo di e-distribuzione l’attivazione di un orario di lavoro in semiturno, con l’avvio di una sperimentazione di 3 mesi in alcune Unità Territoriali (Savona, Como, Piacenza, Udine e Gorizia, Ancona, Pozzuoli, Brindisi, Agrigento) dal 1° maggio 2024, a valle del quale avrebbe esteso questa modalità in maniera generalizzata a livello nazionale con la possibilità di includere anche la giornata del sabato. Tutte iniziative aziendali attuate durante il periodo dello sciopero che non hanno riscontro nella storia delle Relazioni Industriali in Enel. Il nuovo management con un colpo di spugna sta cancellando oltre 60 anni di relazioni industriali di alto profilo, fatte