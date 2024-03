Eco Adriatica Srl ottiene accreditamento per 30 posti di Residenza Protetta ad Agnone

Oggi è giunta la notizia che la Eco Adriatica Srl dell'imprenditore di Poggio Sannita, Esterino Policella, ha ottenuto l'accreditamento per l'apertura di una residenza protetta ad Agnone, situata in Via Pietro Nenni. Questo importante passo permetterà di offrire assistenza e cura a persone anziane non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali e miste non curabili a domicilio e che non richiedono prestazioni sanitarie complesse.

La struttura residenziale, che dispone di 30 posti, fornirà prestazioni socio-assistenziali, garantendo ai residenti un ambiente confortevole e sicuro. Oltre alle cure necessarie, saranno assicurati servizi alberghieri e un'ampia gamma di attività di animazione e socializzazione, promuovendo così il benessere psicofisico e la qualità della vita degli ospiti.

La direzione sanitaria della residenza protetta Eco Adriatica Srl sarà guidata dal dottor Nicola Iavicoli.

Questo nuovo servizio rappresenta un'importante risorsa per la comunità di Agnone e delle aree circostanti, offrendo un supporto indispensabile alle persone anziane e alle loro famiglie.

Ci auguriamo che questa nuova struttura possa contribuire in modo significativo al benessere e alla salute degli anziani della comunità locale e regionale, offrendo loro un luogo sicuro e confortevole dove vivere serenamente la propria terza età.