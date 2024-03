Treno Roma-Campobasso investe mucca, passeggeri bloccati per 5 ore

Viaggio in treno difficile tra Roma e Campobasso: è accaduto ieri sera con il convoglio partito dalla capitale alle 19.30 e arrivato nel capoluogo molisano intorno alle 3.30, con quasi 5 ore di ritardo.

A bloccare la linea è stato un incidente, quando il treno Roma-Cassino ha investito una mucca.

I viaggiatori diretti in Molise sono rimasti fermi prima a Zagarolo due ore e mezza, poi ancora a Colleferro e poi a Frosinone. Alcuni passeggeri hanno protestato per l'assenza di navette sostitutive e per la mancanza di informazioni da parte del personale. Il treno è arrivato a Isernia alle 2.30 e quanti erano diretti a Campobasso hanno poi proseguito in autobus verso il capoluogo per un viaggio durato, alla fine, otto ore.