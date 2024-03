Confusione a Agnone: Riattivato Ambulatorio Pediatrico, ma manca ancora il Pediatra di Base

Da martedì scorso, con la presenza del dott. Angelo Pisaturo, è stato riattivato l'ambulatorio di pediatria e il martedì lo specialista sarà disponibile per visite quasi per l'intera giornata, previa prenotazione effettuata direttamente presso il centro unico di prenotazione al primo piano dell'ospedale.

Tuttavia, a distanza di mesi dalla mancanza del pediatra di base, risalente ad agosto 2023, la situazione non è stata risolta. Non vi è stata alcuna sostituzione e la figura del pediatra di base rimane assente fino ad oggi.

È fondamentale chiarire che il dottor Pisaturo, che visiterà Agnone ogni martedì, non è un sostituto del pediatra di base, ma piuttosto un pediatra distrettuale. Per individuare pediatri di base, ad oggi carenti in tutta la regione Molise, la Asrem ha emesso un avviso avente come oggetto "INCARICHI PROVVISORI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA" dopo DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 224 del 08-02-2024, dove riteneva necessario fornire 4 incarichi provvisori a pediatri di libera scelta nei Distretti di: Campobasso, Boiano, Riccia, Isernia, Agnone, Venafro. Tuttavia, l'avviso è rimasto inevaso.

Come per tutte le specialistiche mediche, è necessaria la prenotazione tramite il CUP e la richiesta del curante. È importante distinguere la figura del pediatra di base, che è il medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e offre assistenza gratuita ai bambini da 0 a 14 anni, dall'ambulatorio specializzato. Il pediatra di base, noto anche come pediatra di famiglia, riceve nel suo ambulatorio cinque giorni alla settimana con un orario stabilito dal medico stesso, dalle 8:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì.

Pertanto, l'affermazione che è stato assegnato un pediatra ai bambini di Agnone è priva di fondamento, poiché la figura del pediatra di base rimane assente e non è stata ancora sostituita. La comunità locale attende con urgenza una risoluzione a questa situazione, al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria ai bambini del territorio.