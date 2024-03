Continua l'impegno giovanile dell'OLYMPIA durante le festivitÃ  pasquali: partecipazione al Torneo Nazionale FIGC ABRUZZO CUP

Durante le festività pasquali, il settore giovanile dell'OLYMPIA non si ferma, conferma il responsabile Sica. I giovani atleti della categoria mista allievi e giovanissimi, sotto la guida dei mister Menna Giovanni e Carano Fabio, si preparano per partecipare al 13° Torneo Nazionale FIGC ABRUZZO CUP, che si svolgerà nei giorni 29, 30 e 31 marzo lungo la costa abruzzese, nelle città di Vasto, San Salvo Marina e Cupello.

L'obiettivo principale è continuare a far acquisire ai ragazzi esperienze e conoscenze tecniche provenienti da realtà calcistiche diverse, provenienti da fuori regione.

L'OLYMPIA è stato inserito nel Gruppo A del torneo insieme alle squadre Canottieri Roma e U.S. San Giacomo. La prima partita di qualificazione per i giovani dell'OLYMPIA si terrà a Vasto, presso il campo Salesiani, alle ore 11:50. Nel pomeriggio, alle ore 16:30, affronteranno il San Giacomo a Cupello. La finale è prevista per la giornata di Pasqua.

La dirigenza della società OLYMPIA, guidata dal sempre attivo presidente Russo Mario, augura un sincero "in bocca al lupo" ai ragazzi, sottolineando l'importanza dell'impegno e della passione nel mondo dello sport.