Consigliere Provinciale Scarano: Trasparenza e rendicontazione di fine mandato

"Vista la scadenza del mio mandato quale Consigliere provinciale e la mia candidatura alle prossime Elezioni dei Consiglieri provinciali, intendo ringraziare gli Elettori e il mio Gruppo politico -“Agnone Identità e Futuro”- per la fiducia politica e, soprattutto personale, che mi hanno accordato.

Stante le responsabilità di cui sono stato investito, tenuto conto anche della mia concezione di “Politica”, nonostante nessuno me lo abbia chiesto, ritengo comunque doveroso rendicontare ciò che è stato fatto durante il mio mandato di Consigliere Provinciale nonché la particolare attenzione che hanno dato alle seguenti situazioni l’ex Presidente della Provincia Avv. Alfredo Ricci e la Sua Amministrazione Provinciale.

Guarda il video, il ministro e vice premier Matteo Salvini sul ponte Sente con il consigliere provinciale Scarano e la delegazione regionale della Lega

Con Decreto n. 38 del 01.07.2022 del Presidente della Provincia Avv. Alfredo Ricci, in qualità di Consigliere Provinciale, ho ricevuto le deleghe:

ai Trasporti, alle Aree Interne, alle Politiche della Montagna, al Contenzioso, ai Rapporti con le Istituzioni Scolastiche di Agnone.

Con riferimento alla viabilità, sono stati realizzati una serie di interventi e di attività politiche, alcune delle quali svolte anche successivamente alla mancata rielezione a Presidente dell’Avv. Alfredo Ricci, quali, ad esempio:

VIADOTTO “SENTE-LONGO”:

il 24.01.2023 è stata organizzata la riunione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il Consigliere Giuridico Avv. Michele Marone, i funzionari del predetto Ministero e i vertici ANAS avente ad oggetto la S.P. 86 “Istonia” – Viadotto “Sente-Longo”;

il 20.04.2023 i vertici ANAS hanno consegnato il Progetto Esecutivo per la riapertura in sicurezza del Viadotto “Sente-Longo” al Consigliere Giuridico Avv. Michele Marone, ai funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Provincia di Isernia e alla Provincia di Chieti nella riunione tenutasi a Roma nel predetto Ministero;

il 30.05.2023 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché Vice Premier, Matteo Salvini si è recato al Viadotto “Sente-Longo” impegnandosi per la sua riapertura;

il 30.12.2023, l’art. 1, comma n. 288 della Legge n. 213 del 2023 (Finanziaria 2024), ha previsto il finanziamento parziale per il ripristino della viabilità tra le province di Chieti e di Isernia mediante la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Sente-Longo;

il 07.03.2024 ad Isernia è stata firmata la Convenzione che disciplina i rapporti tra la Provincia di Isernia e l’ANAS stessa per l’esecuzione del “I Stralcio del Progetto di manutenzione Straordinaria del viadotto Sente Longo lungo la Strada Provinciale 86 Istonia”, lavori che l’ANAS stessa, a breve, dovrebbe iniziare.

VIADOTTI “FEMMINA MORTA 1 E FEMMINA MORTA 2” :

il 24.01.2023 è stata organizzata la riunione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il Consigliere Giuridico Avv. Michele Marone, i funzionari del predetto Ministero e i vertici ANAS avente ad oggetto il Viadotto “Femmina Morta”;

l’ANAS sta realizzando il progetto per i Viadotti “Femmina Morta 1 e 2”;

il piano infrastrutturale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’ANAS relativo a 65 opere stradali pubbliche, nel biennio 2024-2025, prevede dei fondi per la sicurezza dei viadotti e dovrebbe consentire il completamento dei Viadotti Femmina Morta 1 e 2;

RESTITUZIONE ALL’ANAS DELLA S.P. 86 “ISTONIA” :

si sono intensificate le attività con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la restituzione all’ANAS della S.P. 86 “Istonia”, in ragione anche della manutenzione relativa al Viadotto “Sente-Longo”, al Viadotto Senatore Sammartino e ai Viadotti “Femmina Morta 1 e 2”.

PROGRAMMAZIONE LL. PP. ANNO 2022-2023-2024

Programma interventi manutentivi MIT esercizio 2023 ultima annualità programmata:

MIT dm.49 Interventi di manutenzione straordinario stradale del Nucleo “Alto Molise” esercizio 2019, costo € 380.000,00 (DM n. 49 del 16.02.20219) – Progettazione esecutiva approvata + affidamento alla ditta.

Programma interventi manutentivi SS.PP. Pulizia Cunette e potature – esercizio 2022:

Manutenzione straordinaria strade provinciali Nucleo “Alto Molise” e “Macerone”, costo € 73.500,00 – Affidati con scrittura privata- Lavori ultimati.

Programma interventi manutentivi SS.PP. Taglio erba e rovi - esercizio 2022:

Manutenzione straordinaria strade provinciali Nucleo “Alto Molise”, costo € 100.000,00 – Affidati con scrittura privata- Lavori ultimati.

Programma interventi manutentivi Accordo Quadro es. 2022-2023-2024:

MIT dm.123 Interventi di manutenzione straordinario stradale del Nucleo “Alto Molise” esercizio 2022-23-24, costo € 337.902,17, accordo quadro triennale (€ 1.013.706,52) – affidamento alla ditta.

Programma Regionale – PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE FSC

Regione Molise – S.P. Istonio Sangrina – Diramazione Piano operativo infrastrutture FSC – D.G.R. n. 287 del 23.07.2019 e n. 440 dell’11.11.2019, costo € 2.000.000,00 finanziamento CIPE, affidamento alla ditta, lavori in corso.

Sub. Int. Regione Molise – S.P. Istonio Sangrina – Diramazione Piano operativo infrastrutture FSC – D.G.R. n. 287 del 23.07.2019 e n. 440 dell’11.11.2019, costo € 70.000,00, progettazione affidata.

Programma Regionale – PIANO OPERATIVO DELLA VIABILITÀ

Regione Molise – S.P. Istonio Sangrina e S.P. 78 Aquilonia Interventi strategici finalizzati alla messa in sicurezza e riqualificazione strutturale per la mobilità, costo € 1.243.277,10, affidamento alla ditta, lavori in corso.

Programma Interventi danni avversità atmosferiche

Riparazione danni da frana, corpo stradale e sovrastruttura lungo la SP 69 direzione Pietrabbondante, costo € 200.000,00, convenzioni firmate.

Ripristino carreggiata con drenaggi, gabbioni e muro su pali lungo la SP 73 Verrino (Civitanova del Sannio), costo € 150.000,00; convenzioni firmate.

Riparazione dissesti al piano viabile lungo la SP 87 Montesangrina (Vastogirardi), costo € 100.000,00, convenzioni firmate.

Riparazione dissesti al piano viabile lungo la SP 87 Montesangrina (Agnone – Masserie Porfilio), costo € 100.000,00, convenzioni firmate.

Riparazione dissesti al piano viabile lungo la SP 87 Montesangrina (Castel di Sangro – S. Pietro Avellana), costo € 100.000,00, convenzioni firmate.

ULTERIORI OPERE E ATTIVITÀ REALIZZATE:

il 16.09.2022 intitolazione del Viadotto sul Verrino al Senatore Remo Sammartino;

tratti di asfalto sulla Traversa interna nel tratto da Piazza Unità D’Italia-incrocio con Via Aquilonia, per Via Roma e per Via Marconi fino all’incrocio con Via delle Civitelle, Agnone (IS);

nel mese di gennaio 2023, tratti di asfalto sulla S.P. 73 dal Bivio della Fascianella di Poggio Sannita verso Sprondasino;

nel mese di settembre 2023, tratti di asfalto sulla S.P. 72 Fondovalle Verrino;

nel mese di giugno 2023, lavori sulla S.P. 69 per la messa in sicurezza del Ponte sul Trigno nei pressi di Bagnoli del Trigno;

tratti di asfalto sulla S.P. 71 Castelverrino [Agnone (Quartiere Ripa) - Fondovalle Verrino] e sono state richieste le indagini geologiche per tre strappi franosi;

tratti di asfalto sulla S.P. 74 (Agnone – Belmonte del Sannio);

tratti di asfalto sulla S.P. 86-Dir. (Agnone-Secolare);

tratti di asfalto sulla S.P. 87 Montesangrina (Secolare-Capracotta);

lavori di rimessione in pristino della viabilità sulla S.P. 87 Montesangrina a seguito di frana verificatasi nei pressi di Guado Cannavina;

lavori di rimessione in pristino della viabilità sulla S.P. 84 Estonio-Sangrina a seguito di frana verificatasi nei pressi di Guado Liscia verso Pescopennataro;

lavori di rimessione in pristino della viabilità sulla S.P. 86 Istonia (nel tratto da Pescolanciano ad Agnone), a seguito di dissesti idrogeologici;

rotatoria all’inizio del Viadotto Senatore Remo Sammartino;

aumento dei fondi da € 140.000,00 ad € 500.000,00 per lo sfalcio dell’erba;

PER QUANTO RIGUARDA LA S.P. 86 DIR. ISTONIA (NEL TRATTO DA AGNONE FINO AL PONTE SENTE VERSO CASTIGLIONE MESSER MARINO):

sono stati realizzati lavori di rimessione in pristino della viabilità sulla S.P. 86 Dir. Istonia (nel tratto nei pressi del Ponte Sente verso Castiglione Messer Marino), a seguito di dissesti idrogeologici;

con riferimento ai cedimenti dei margini della strada, è stato previsto il ripristino della barriera di sicurezza a valle con ricarica della scarpata; a monte costruzione di cordolo in c.a. e installazione di barriera bordo ponte;

con riferimento alla curva vicino ai Ristoranti "Il Corazziere" e “Mammì”, sono stati effettuati i sondaggi geologici e si è in attesa di prove di laboratorio per individuare il tipo di intervento;

con riferimento ai vari ingressi ad Agnone, erano previsti lavori di ripristino del manto stradale non appena si sarebbe avuta la disponibilità della ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione con i fondi D.M. n. 123 del 19.03.2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

per il muro nei pressi della Chiesa di S. Onofrio erano state previste indagini geologiche per stabilire il tipo di intervento da eseguire;

per il pozzetto del Bivio di Secolare erano previsti lavori di ripristino da realizzarsi non appena si sarebbe avuta la disponibilità della ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione con i fondi D.M. n. 123 del 19.03.2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

INTERVENTI IN PREVISIONE:

per il pozzetto nei pressi del Bivio Belmonte/Villacanale - S.P. 73 e S.P. 86 Var - erano previsti lavori di ripristino da realizzarsi non appena si sarebbe avuta la disponibilità della ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione con i fondi D.M. n. 123 del 19.03.2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

per la scarpata sulla S.P. 72 Fondovalle Verrino, nei pressi del Bivio Poggio Sannita e località Troilo, con l’occasione dei lavori di ripulitura cunette, si sarebbe dovuto provvedere a svuotare il tergo muro esistente con bonifica dei detriti della scarpata.

Consapevole del fatto che sicuramente si sarebbe potuto fare di più e meglio, con questa rendicontazione politica ho voluto semplicemente informare i Cittadini in merito ad alcune attività che sono state svolte nel corso del mio mandato elettorale alla Provincia -e, in particolare, dall’01.07.2022 (ossia da quando ho ricevuto le deleghe dall’allora Presidente Ricci)- e anche trasmettere fiducia nella Politica, nonostante alcuni, anche per evidenti e note ragioni personali, non informino in alcun modo, o non informino in maniera obiettiva e adeguata, in merito ai fatti e alle situazioni di interesse generale.

Il Consigliere della Provincia di Isernia

Avv. Vincenzo Scarano