Le precisazioni di Manolo Sacco sulle dichiarazioni di Vincenzo Scarano: contengono delle inesattezze

Sulle recenti dichiarazioni del consigliere provinciale Vincenzo Scarano interviene il consigliere provinciale Manolo Sacco, primo eletto nelle scorse consultazioni elettorali, che fa delle precisazioni e scrive:

"Leggendo l'articolo di poche ore fa , in cui il consigliere Scarano rendiconta sull' operato in provincia nei due anni di mandato, noto diverse inesattezze. In primis occorre precisare che il delegato alla viabilità è il sottoscritto in virtù del fatto che alle scorse consultazioni elettorali sono risultato il primo eletto , "nonostante il voto ponderato" che vedeva e vede avvantaggiato il comune di Agnone. Bisogna precisare altresì che gli interventi sulla viabilità sono stati programmati dal sottoscritto di concerto con il dirigente del settore viabilità e sentito il presidente della provincia in particolare su - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità provinciale"

Il consigliere Provinciale Manolo Sacco