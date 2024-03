Mancano medici al 118 Molise, prorogate le attivitÃ  aggiuntive

ll Commissario ad Acta per la Sanità del Molise, Marco Bonamico, d'intesa con il Sub Commissario, Ulisse Di Giacomo, ha prorogato al prossimo 15 maggio l'Accordo regionale per la rimodulazione delle attività aggiuntive dei medici di medicina generale (Mmg) convenzionati nel settore emergenza sanitaria territoriale.

Il provvedimento è stato adottato considerato che "l'attuale assetto organizzativo del Servizio di emergenza territoriale è in grande difficoltà" e questo settore continua a registrare "un organico in continuo decremento".

In Molise il Servizio di emergenza territoriale 118 è articolato in 16 postazioni con un organico necessario per coprirle di 96 medici, ma in servizio ce ne sono 41, di cui due in malattia lungo periodo.