Polizia di Stato: Sospensione e Sequestro nei confronti di ex dipendenti delle ComunitÃ  Montane

La Polizia di Stato esegue due misure cautelari di sospensione dai pubblici uffici

Personale della Digos della Questura di Isernia ha eseguito due ordinanze cautelari emesse dal G.i.p. presso il Tribunale di Isernia su richiesta della Procura della Repubblica, con le quali è stata disposta la sospensione dai Pubblici Uffici e Servizi per 6 mesi a carico di due impiegati presso le Comunità Montane "del Volturno" e "Centro Pentria", ed il sequestro preventivo nei loro confronti delle somme costituenti il profitto del reato.

Secondo la ricostruzione della Polizia i due soggetti, ex dipendenti, ormai in quiescenza, delle Comunità Montane, erano stati assunti presso i predetti enti con espressa previsione della gratuità dell'incarico, ad eccezione del rimborso delle spese documentate. Tuttavia sono stati loro riconosciuti rimborsi spese tra i 1000 e i 2000 euro al mese, a fronte di presunte missioni per un totale evidentemente spropositato, con punte fino a 8000 km in un solo trimestre.

Le indagini hanno consentito di evidenziare la mancata corrispondenza dei chilometri dichiarati con quelli delle autovetture in uso ai soggetti, nonché l’incongruenza con i tabulati telefonici delle loro utenze, dai quali emergeva l'assenza di spostamenti compatibili con i viaggi rimborsatigli.

Sulla base della medesima Ordinanza, inoltre, sono state sottoposte a sequestro le somme equivalenti agli indebiti rimborsi ottenuti, nell'ammontare di quasi 15.000 euro in un caso e di oltre 21.000 nell’altro.

I due indagati potranno far valere le proprie ragioni difensive innanzi all’A.G. ai sensi del Codice di Procedura Penale.