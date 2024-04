Agnone, servizio 118 demedicalizzato: il racconto del signor Catolino

Agnone servizio di emergenza urgenza 118 demedicalizzato durante le ore notturne.

Il Signor Raffaele Catolino di Agnone racconta della sera in cui si è recato al pronto soccorso di Agnone, accusando un forte dolore alla schiena. Al pronto soccorso di Agnone, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Veneziale di Isernia per ulteriori accertamenti. Il servizio di emergenza 118 di Agnone è stato demedicalizzato nelle ore notturne, quindi è stato necessario l'intervento dell'ambulanza di Trivento. I tempi complessivi per il trasferimento sono stati di oltre un'ora. Il signor Catolino ha ringraziato tutto il personale sanitario per la tempestività e l'accuratezza dell'intervento, ma ha evidenziato che i tempi di percorrenza dell'ambulanza potrebbero mettere a rischio alcuni pazienti con patologie sensibili al tempo. Dopo i dovuti accertamenti, il signor Catolino è stato dimesso. Tutto è bene ciò che finisce bene, ma si solleva comunque la questione dei tempi di trasferimento per i pazienti critici in una zona geografica dell'entroterra molisana dove nei lunghi inverni le condizioni metereologiche incidono sensibilmente sui tempi di percorrenza