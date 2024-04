Calcio Serie D: Atletico Ascoli 3 Vastogirardi 1

ATLETICO ASCOLI 3

VASTOGIRARDI 1

(primo tempo 1-0)

ATLETICO ASCOLI: Canullo, Camilloni, Gerlero (78' Andreucci), D'Alessandro (81' Dondoni), Feltrin, Mazzarani, Ceccarelli, Olivieri (55' Gurini), Ciabuschi (69' Traini), Minicucci (59' Severini), Vecchiarello Alejo. All.: Seccardini.

VASTOGIRARDI: Servalli, Anzalone, Zuccherato (73' De Martino), Antogiovanni (51' Caon), Ruggieri, Visani (51' Filì), Lisi (66' Panaro), Ceccuzzi, Fontana, Cesaroni (73' Ramos Lopez), Iacullo. All.: Marmorini.

ARBITRO: Coppola di Castellammare di Stabia (Guerra–Di Meglio).

RETE: 29' Ciabuschi (AA), 47' Minicucci (AA), 75' (rig.) Ruggieri, 95' (rig.) Vecchiarelli Alejo (AA).

NOTE: allontanati dalla panchina del Vastogirardi il direttore sportivo Giglio al 57' ed il tecnico Marmorini al 94', entrambi per proteste. Ammoniti Minicucci, Canullo e D'Alessandro (AA); Filì e De Martino (V).

ASCOLI PICENO. Si interrompe dopo due pari ed un successo la striscia del Vastogirardi che, complici gli altri risultati, si ritrova nuovamente in zona rossa (quella della retrocessione diretta) con un penultimo posto in classifica in tandem col Fano.

Dopo un avvio all'insegna di un lungo studio, al 10' i giallocelesti, su pallone recuperato da Cesaroni, vanno vicino al bersaglio grosso con Fontana.La risposta dei marchigiani è in una conclusione da palla inattivia di Vecchiarello Alejo al 15'. Al 18', su cross di Lisi, è ancora Fontana – per il Vastogirardi – ad avere una ghiotta chance, ma a fallirla. La risposta degli ascolani è in una conclusione dal limite di Minicucci al 20' ben controllata da Servalli. Sempre marchigiani insidiosi, due minuti dopo, con uno schema da calcio piazzato che non coglie i suoi frutti. Al 23' si fa vedere Lisi per il Vastogirardi, ma la sua bordata è deviata in corner. È solo il prologo alla rete del vantaggio dei marchigiani griffata da Ciabuschi al 29'.

Forte del vantaggio, la formazione ascolana controlla al meglio la prima frazione e, in avvio di ripresa, al 47' trova il raddoppio con Minicucci che approfitta anche di un errore in uscita di Servalli. La risposta del Vastogirardi è con una sortita di Ceccuzzi tre minuti dopo. Al 56' Ruggieri accorcia le distanze, ma il fuorigioco di Caon porta ad annullare la rete. Ci prova al 62' Lisi, ma senza grande fortuna, sempre per gli altomolisani. Al 75' i giallocelesti si riportano sotto grazie ad una realizzazione dagli undici metri del capitano Sergio Ruggieri. Lo stesso centrale difensivo ci prova all'80' su calcio piazzato, ma non ha grande fortuna. Servalli è poi strepitoso nello sventare il possibile 3-1 di casa bloccando un calcio piazzato dei marchigiani. Nel recupero Ramos Lopez potrebbe ottenere un sostanzioso 2-2, ma a tu per tu con Canullo finisce per sprecare tutto. Poi, dopo qualche altro minuto movimentato, con tanto di allontanamento dalla panchina del tecnico altomolisano Marmorini, arriva anche il definitivo 3-1 per gli ascolani con un rigore trasformato da Vecchiarelli Alejo.