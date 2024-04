Pasquale Marcovecchio nuovo Capo di Gabinetto della Questura di Isernia

La Questura di Isernia accoglie un volto familiare in una nuova veste: Pasquale Marcovecchio, originario di Agnone, noto per il suo ruolo di responsabile della Digos e per essere stato precedentemente a capo della Squadra Volanti, assume ora la posizione di Capo di Gabinetto.

Marcovecchio subentra a Maria Zoccolillo, recentemente promossa e trasferita alla Questura di Teramo. Il suo nuovo incarico rappresenta una svolta significativa nella sua carriera, portando con sé una vasta esperienza nel settore della sicurezza pubblica.

La redazione di Altomolise.net desidera esprimere i suoi migliori auguri al dottor Marcovecchio per questa nuova sfida professionale. Altrettanti auguri alla famiglia, al padre Giorgio e la mamma Nunzia Iacovone. Siamo certi che con la sua competenza e dedizione contribuirà al mantenimento della sicurezza e al benessere della comunità nella provincia di Isernia.