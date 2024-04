Jessica Labate si laurea in Infermieristica con una tesi sull'Assistenza al bambino oncologico

Oggi a Isernia, presso la succursale dell'Università la Sapienza di Roma , Facolta' di Farmacia e Medicina, la giovanissima Jessica Labate ha conseguito la laurea in Infermieristica, discutendo la tesi “Assistenza Infermieristica al bambino oncologico”, Relatore Dott.ssa Giovanna Venditti, Correlatore dott.ssa Federica Tomei.

A lei giungono i messaggi di auguri della mamma Carmelina, il papà Leonardo, da Lorenzo il fratello e Sofia la sorella

Questo il messaggio :

“Cara Jessica, auguri di cuore per il conseguimento della laurea in infermieristica! È un traguardo davvero meraviglioso che testimonia il tuo impegno, la tua dedizione e la tua passione per questa importante professione. Che il tuo percorso professionale sia ricco di soddisfazioni, di crescita e di realizzazione personale. La tua competenza e la tua umanità faranno sicuramente la differenza nel mondo della sanità. Bravissima e in bocca al lupo per il futuro!”

Altrettanti auguri giungono alla neo dott Jessica, dalla nonna Antonietta , il nonno Vincenzo e tutti gli zii e cugini.

Auguri dalla redazione di Altomolise.net