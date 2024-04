Agnone-Trivento, dal mese di giugno apertura Centri specializzati per i disturbi dello spettro autistico

A partire dal mese di giugno 2024, si darà il via alle attività previste per la realizzazione e la gestione dei Centri Specializzati per Disturbi dello Spettro Autistico nei comuni di Agnone e Trivento. Questa iniziativa, inclusa nel quadro dell'Accordo di Programma Quadro "Alto Medio Sannio", rappresenta un importante passo avanti nella strategia nazionale per le aree interne, con l'obiettivo di fornire sostegno e assistenza alle persone con diagnosi di disturbo dello spettro autistico (ASD) e alle loro famiglie.

L'APQ "Alto Medio Sannio", sottoscritto nel 2021 da varie istituzioni, comprende diverse schede di intervento, tra cui la S3 dedicata ai Centri Specializzati per Disturbi dello Spettro Autistico. Questa iniziativa risponde a una delle fragilità più rilevanti nella regione del Molise e nell'area Alto Medio Sannio: la necessità di fornire servizi adeguati per i soggetti affetti da ASD, riducendo la necessità di viaggiare fuori regione per ottenere cure specialistiche.

L'intervento prevede l'attivazione di "Centri Territoriali" per migliorare la socialità e favorire lo sviluppo dell'autonomia nei soggetti con ASD, oltre a promuovere un'interazione più sintonica tra genitori e figli. I Centri, situati nei Comuni di Agnone e Trivento, offriranno servizi riabilitativi, assistenziali ed educativi sia individualmente che in gruppo, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle competenze sociali e comunicative, nonché la flessibilità degli schemi motori e ideativi.

Il progetto, sperimentale nell'area interessata, sarà soggetto a monitoraggio costante per valutarne l'efficacia e la stabilità nell'erogazione dei servizi. L'apertura dei Centri, prevista dal lunedì al venerdì per circa 4 ore al giorno, si propone di coinvolgere le famiglie nella valutazione dell'ampliamento dei servizi in base alle esigenze dei fruitori.

Per garantire un'alta qualità degli interventi, il programma riabilitativo prevede follow-up periodici per verificare e aggiornare i programmi nelle diverse aree dello sviluppo. Gli operatori impiegati nel progetto saranno altamente qualificati e includeranno figure come psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, terapisti occupazionali e logopedisti.

In conclusione, l'apertura dei Centri Specializzati per Disturbi dello Spettro Autistico rappresenta un importante traguardo nella promozione dell'inclusione e nel fornire sostegno alle famiglie nella regione dell'Alto Medio Sannio. Si auspica che questa iniziativa possa migliorare significativamente la qualità della vita dei soggetti con ASD e delle loro famiglie, contribuendo alla creazione di una comunità più inclusiva e solidale.