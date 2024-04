UNIMOL: Regione Assegna Sei Milioni di Euro per Borse di Studio

Un ateneo in salute che ora potrà beneficiare anche di fondi per sei milioni di euro per le borse di studio messi a disposizione dalla Regione.

E' soddisfatto il rettore Luca Brunese nell'annunciare alla stampa questa notizia, aggiungendo che il governatore, Francesco Roberti, "si è rivelato molto attento".

I numeri dell'Unimol sono molto importanti, si continua a puntare sul concetto di territorialità e internazionalizzazione e il suo 'status' trova anche conferme nella certificazione di qualità dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (Anvur) che ha espresso un giudizio 'molto positivo'.

"Per noi - ha commentato Brunese - questo è motivo di grande soddisfazione".

Negli ultimi otto anni l'ateneo molisano ha registrato un incremento del 25 per cento delle immatricolazioni, mentre per l'anno accademico in corso c'è un'altra novità che riguarda l'attivazione del corso magistrale di Fisioterapia, completamento di quello triennale già attivato. Per quanto riguarda le Scuole di specializzazione, è in fase di chiusura la proposta di Ortopedia. Attivazione della 'Carta dello studente', potenziamento dei servizi museali e bibliotecari e realizzazione di un punto ristoro da cento posti, sono le altre novità in cantiere.