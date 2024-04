Istat, Molise, in calo numero anni di vita in buona salute

ll Molise, insieme alla Basilicata, è la regione del Mezzogiorno con il più basso numero di anni di speranza di vita in buona salute (54,9).

E' quanto emerge dal Rapporto 2023 'Benessere equo e sostenibile in Italia' (Bes) pubblicato oggi dall'Istat.

A livello nazionale, per quanto riguarda l'indicatore della speranza di vita in buona salute alla nascita, nel 2023 è proseguito il trend in diminuzione rispetto al dato anomalo registrato nel primo anno di pandemia. L'ultima stima provvisoria relativa al 2023 si attesta a 59,2 anni, ossia un valore più prossimo a quello del 2019 (58,6 anni). L'Indicatore aveva raggiunto il picco massimo di 61 anni nel primo anno della pandemia, riducendosi a 60,5 anni nel 2021 e poi a 60,1 anni nel 2022. Per il recupero degli anni di vita persi nel biennio della pandemia si evidenziano dinamiche diverse nelle macroaree e nelle regioni.

Tra le regioni del Mezzogiorno, solo la Basilicata (82,5) si riallinea al 2019. Molise e Sardegna, invece, devono ancora recuperare almeno sei mesi rispetto al dato pre-pandemia: nel 2023 la vita media attesa alla nascita si stima rispettivamente a 82,4 anni e 82,5 . Era 83 anni in entrambe le regioni nel 2019.