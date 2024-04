Agnone saluta Pietrino Porfilio come nuovo coordinatore della Polizia Municipale

Nel mese di gennaio 2024, Agnone ha dato il benvenuto al suo nuovo coordinatore della Polizia Municipale, Pietrino Porfilio. La nomina di Porfilio è arrivata in sostituzione di Umberto Guerrizio, il quale ha assunto altre funzioni.

Pietrino Porfilio è una figura ampiamente conosciuta e rispettata nella comunità agnonese. Da molti anni, lavora presso il comando dei vigili urbani di Agnone, dimostrando competenza e dedizione nel suo operato. La sua presenza quotidiana sulle strade della città è diventata un punto di riferimento per i cittadini, poiché rappresenta un simbolo di sicurezza e legalità.

La Polizia Municipale svolge un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza urbana e promuovere la convivenza civile. Oltre a ciò, si impegna attivamente nella conservazione del patrimonio artistico e nel mantenimento del decoro urbano.

La nomina di Pietrino Porfilio come nuovo coordinatore della Polizia Municipale è stata accolta con piacere dalla comunità agnonese, che augura a lui tutto il successo in questo nuovo incarico. La sua presenza costante sul territorio è un incoraggiamento per tutti i cittadini a rispettare le regole e a contribuire alla sicurezza e al benessere della città.

Auguri a Pietrino Porfilio da parte di tutta la comunità agnonese per questo nuovo e importante incarico.