Il Centro di Alta Riabilitazione â€˜Paola Pavoneâ€™ di Salcito celebra un decennio di attivitÃ 

Il Centro di Alta Riabilitazione ‘Paola Pavone’ ha raggiunto il traguardo dei dieci anni di attività. Un percorso che parte da lontano e che arriva a far parte del Network di Ricerca Neuromed.

Per celebrare questi anni di impegno e dedizione al servizio di pazienti e famiglie l’I.R.C.C.S. Neuromed, insieme alla Fondazione Paola Pavone, ha inteso promuovere una serata di condivisione prevista per venerdì 19 aprile, a partire dalle ore 17.30 a Salcito (CB) in Contrada Macchie.

Sua Eccellenza Monsignor Claudio Palumbo, Vescovo della Diocesi di Trivento, officerà la Santa Messa nella Cappella del Centro di Riabilitazione Pavone; successivamente i saluti dei vertici I.R.C.C.S. Neuromed e del Cda Fondazione Paola Pavone nonché del Sindaco di Salcito, Giovanni Galli.

L’I.R.C.C.S. Neuromed, prendendo in eredità il progetto umano della famiglia Pavone, ha voluto fortemente sostenere e credere nelle grandi potenzialità in questa struttura in provincia di Campobasso che si affaccia anche al basso Molise. Il tutto migliorando e affinando l’approccio al paziente, e alla sua famiglia, in un’ottica multidisciplinare e garantendo un fattivo supporto alle esigenze riabilitative del Sistema sanitario regionale.