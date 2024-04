Regione Molise, 1,2 milioni per promozione culturale e turistica

Risorse Fsc per un milione e 200mila euro destinate a interventi a sostegno delle società e degli enti di promozione culturale e turistica.

La Giunta regionale del Molise ha approvato la scheda dell'intervento e nel contempo ha demandato al Direttore del competente Servizio regionale la predisposizione del relativo Avviso pubblico.

L'iniziativa supporta le istituzioni che attraverso le loro attività si sono affermate come catalizzatori di interesse di ampi target di pubblico.

Con il sostegno a questi organismi che operano sul territorio regionale si propone di contribuire al loro consolidamento e sviluppo con lo scopo di tutelare e al contempo valorizzare il patrimonio culturale locale.

Sarà dunque finanziato il sostegno alle società e agli enti culturali e di promozione turistica, nell'ambito dell'attività annuale, anche attraverso il supporto alla realizzazione di eventi e manifestazioni di valenza regionale, interregionale e nazionale. L'Avviso è rivolto a società ed enti culturali e di promozione turistica che operano anche non esclusivamente in Molise, purché la loro sede legale sia sul territorio molisano e le loro attività siano relative alla valorizzazione delle peculiarità del patrimonio culturale molisano.

I settori di riferimento di questi enti, anche in forma integrata, sono i seguenti: artistico e tradizioni (spettacolo, musica, manifestazioni folkloristiche e di costume, cinema), artigianato tipico (mercatini, fiere, mostre, laboratori) e valorizzazione delle risorse culturali, paesaggistiche, ambientali, naturali ed enogastronomiche locali.